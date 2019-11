Ventimiglia, dopo sette anni torna la Battaglia di Fiori. Stanziati 150mila euro per l’evento

Ventimiglia. Ormai è una certezza: dopo sette anni torna a Ventimiglia la storica “Battaglia di fiori”: la principale manifestazione locale, la regina degli eventi della città di confine.

Lo annuncia la giunta Scullino che nel progetto di bilancio previsionale 2020 ha previsto di finanziare l’importante e storico evento stanziando 150.000 euro. Il bilancio di previsione andrà in approvazione nel consiglio comunale a dicembre, quando tutti i consiglieri comunali potranno esprimersi in senso favorevole o meno per il ritorno della Battaglia di fiori.

Nel frattempo, la settimana prossima ci sarà già una prima riunione organizzativa all’interno dell’ufficio manifestazione che intende curare direttamente gli aspetti amministrativi, la pubblicità e la promozione dell’evento. Alle compagnie dei carristi, i veri principali attori, il compito di creare i carri.