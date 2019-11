Ventimiglia, crolla un muro: villetta inagibile in via Gianchette

Ventimiglia. Il crollo di un terrapieno e di un muro alto diversi metri ha reso inagibile una villetta in via Gianchette. A franare è stato il terreno che conduceva all’abitazione, all’interno della quale vive un uomo. Lo smottamento ha danneggiato anche una tubatura del gas. Sul posto vigili del fuoco e tecnici dell’Italgas.

Non si registrano feriti, ma l’inquilino dovrà lasciare la propria abitazione.