Ventimiglia, consiglio direttivo CRI: «Continuiamo a lavorare per il bene della collettività»

Ventimiglia. Dopo il licenziamento di quattro dipendenti, la Croce Rossa di Ventimiglia non sta trascorrendo un momento facile, ma il consiglio direttivo del Comitato CRI vuole sottolineare l’impegno dei volontari che, a discapito di quanto apparso su alcuni giornali, continua a rendere possibili numerosi servizi.

«Il Comitato continua regolarmente ad operare nel rispetto delle proprie funzioni e in conformità ai propri principi – si legge in una nota del consiglio direttivo -. E’ garantito per quanto possibile il servizio pronto soccorso e trasporto infermi, continua l’attività assistenziale con raccolte alimentari e successive distribuzioni di viveri ai meno abbienti del comprensorio come indicato dai servizi sociali del Comune e la distribuzione di coperte e generi di conforto ai senza tetto».

Ancora operativo, inoltre, il CAS che offre assistenza ai richiedenti asilo politico. E ancora: «Ferve l’attività ricreativa del nostro gruppo di volontari appartenenti all’area socio assistenziale, la quale è operativa presso le Case di Riposo della zona di competenza».

Molto attivo inoltre il centro raccolta sangue: «Cogliamo l’occasione per invitare i donatori e gli eventuali aspiranti, con età compresa tra i 18 e i 65 anni, a far parte della nostra famiglia», aggiunge il direttivo.

Presto sarà anche istituito un nuovo corso di accesso alla Croce Rossa, al quale potranno partecipare tutti coloro i quali hanno compiuto il 14esimo anno di età: questi ultimi potranno entrare a far parte del gruppo Giovani della CRI.