Ventimiglia, conferenza del sociologo Salvatore Vento sul lavoro

Ventimiglia. Sabato 30 novembre alle 16.30 presso il salone della chiesa di San Agostino, in piazza Basso, in fondo agli archi 2° piano, vi sarà una conferenza del sociologo Salvatore Vento su come “Cambia la società – cambia il lavoro e noi cosa facciamo?. Una fotografia del lavoro oggi con i limiti e i pregi”.

Salvatore Vento, sociologo, laureato a Trento nel 1972. Nell’ultimo decennio ha sviluppato analisi sul rapporto

passato-presente e le sue implicazioni sociali. Tra i documentari ricordiamo «Assemblea», «Nostalgie del mare» e «memorie di acciaio». Tra i volumi: « Cattolicesimo sociale e politica», «Gli operai di Genova», «La città ritrovata», «Karl Marx». «Il dialogo ritrovato di un cristiano sociale», «Bordighera giardino d’Europa», «Arte, cultura e paesaggio negli anni di Raul Zaccari».