Ventimiglia, cinquantenne rimuove mattonelle appena posate dagli operai comunali per vendetta: denunciato

Ventimiglia. Nella giornata di ieri il personale del commissariato di polizia di stato di Ventimiglia ha proceduto nei confronti di due soggetti, entrambi italiani.

Nel primo caso i poliziotti hanno denunciato a piede libero un uomo di 40 anni, residente in provincia di Torino e con pregiudizi di polizia, il quale, a seguito delle indagini svolte, risultava aver dato in pagamento un assegno contraffatto. Dopo aver circuito un signore originario di Sanremo che aveva posto in vendita su un noto sito on line un braccialetto del valore di circa 8.000 euro, riusciva ad entrare in possesso del monile pagandolo con un assegno circolare abilmente falsificato e rendendosi poi irreperibile. A seguito delle ricerche, anche sul sito in questione, il truffatore veniva individuato e raggiunto dai poliziotti, che lo denunciavano per truffa e falso in titoli di credito.

Nel secondo caso, invece, un uomo originario e residente a Ventimiglia, di 50 anni, dopo aver atteso che gli operai del comune terminassero di realizzare la nuova pavimentazione di un tratto di marciapiede di via Roma, si avvicinava e rimuoveva le mattonelle messe in posa nel cemento fresco, per poi distruggerle vanificando il lavoro di ripristino appena svolto, motivando il gesto come una “vendetta” personale. Gli agenti, pertanto, lo denunciavano per il reato di danneggiamento aggravato.