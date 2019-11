Ventimiglia. Crepe profonde nel manto stradale: è pericoloso transitare in via Sant’Anna. Per questo la strada è stata chiusa dal civico 68. A provocare l’ingente danno è stato il maltempo, con le piogge incessanti cadute per tutto il weekend.

La conferma arriva dal presidente del Comitato di quartiere Magliocca-Gallardi, Davide Condrò: «Sono intervenuti i tecnici del Comune per un sopralluogo. La strada è stata chiusa a titolo precauzionale».