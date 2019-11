Ventimiglia. Tre pastori tedeschi intrappolati da alcuni giorni in una rete di contenimento del costone roccioso che digrada fin sulla ferrovia sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco che li hanno recuperati e consegnati al servizio veterinario della Asl 1 imperiese.

E’ successo questa mattina, in zona Nervia. Gli animali, di cui non si conosce il proprietario, erano stati visti in difficoltà da alcuni abitanti. Difficile avvicinarli. Forse perché spaventati, i cani erano piuttosto aggressivi con chi cercava di salvarli. Già nella serata di ieri ci aveva provato, invano, il personale della Asl, che aveva poi dovuto rimandare l’intervento anche a causa del buio.

Stamani, per raggiungerli, si è mobilitato il nucleo Saf Soccorso speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. Gli animali sono stati prima addormentati, con l’utilizzo di cerbottane caricate con appositi sonniferi. Poi recuperati e adagiati su una lettiga per essere consegnati ai veterinari dell’azienda sanitaria.

Oltre a prestare le cure del caso, i soccorritori cercheranno di rintracciare gli eventuali proprietari dei tre pastori tedeschi, che senza l’intervento pubblico sarebbero andati incontro ad una lenta agonia.