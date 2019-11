Ventimiglia Calcio, prende il via una nuova iniziativa: il “raggruppamento” per le classi 2011 e 2012

Ventimiglia. La Federazione gioco calcio italiana ha lanciato una nuova iniziativa, il “raggruppamento” per le classi 2011 e 2012, con lo scopo di preparare i bambini al debutto nel mondo del pallone.

Il primo di questi incontri, con la partecipazione di un centinaio di giovani promesse di sei società, si è svolto nei giorni scorsi al Morel: una bella mattinata di sport con mini-atleti provenienti dal Dolceacqua, dal Camporosso, dal Ventimiglia, dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, dal Bordighera Sant’Ampelio e dai Salesiani Don Bosco. Il “raggruppamento” serve soprattutto a far avvicinare i piccoli – ma anche gli allenatori – delle varie società.

L’incontro è stato basato soprattutto sul gioco, come previsto dalle norme federali ma non sono mancate alcune partitelle: il tutto sotto gli occhi dei tecnici dei diversi club coinvolti. Un’iniziativa analoga si svolgerà il prossimo 16 novembre, probabilmente allo Zaccari delle Braie. I vari “raggruppamenti” sono riservati a bimbi che in primavera esordiranno nelle categorie pulcini e primi calci.