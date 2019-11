Ventimiglia Calcio, la juniores soffre ma vince

Ventimiglia. Ancora una bella vittoria della juniores, anche se più sofferta del solito. Al Morel i granata sconfiggono il Quiliano&Valleggia (3-1), confermando il secondo posto in classifica. Ma le dirette rivali (Veloce e Taggia) marciano con lo stesso passo del Ventimiglia, in sostanza nulla cambia in graduatoria.

L’incontro con il Quiliano&Valleggia comincia con le due squadre in equilibrio per almeno mezz’ora. Al 33′ una bella azione personale di Verbicaro si conclude con un tiro in porta ribattuto dal numero 1 degli ospiti. Arriva Bestagno che manda la palla in rete con un tap-in radiocomandato: 1-0. I granata insistono ma faticano a superare i savonesi.

Il secondo gol arriva solo all’inizio della ripresa grazie a Danilo Rea. L’incontro sembra ormai deciso: e invece l’arbitro riapre la partita interpretando come retropassaggio un campanile di Falone bloccato dal portiere Saccani. Punizione per gli ospiti nell’area piccola granata, fucilata di Caruzzo: 2-1. A questo punto il Quiliano&Valleggia prova a portare i conti in pari ma si scopre. E allo scadere Currò si presenta solo in area e fulmina il portiere avversario. Finale: 3-1.

Ventimiglia Calcio-Quiliano&Valleggia 3-1

Reti:33′ Bestagno (V), 50′ D.Rea (V), 60′ Caruzzo (Q&V), 92′ Currò (V).

Ventimiglia Calcio: Saccani, Carminati, Cioffi, Scortichini, Vinciguerra, Bestagno, Farruggia, Falone, Verbicaro, Morabito, D.Rea. A disposizione: A.Macrì, Cordì, Maccapani, G.Macrì, Vagnetti, Currò, Baldè, Gandolfi. Allenatore: Bevilacqua.

Quiliano& Valleggia: Badii, Bernini, Naccarato, Alleteo, Porazzo, Kiassa, Caruzzo, Beccaria, D’Amico, Berruti, Intili. A disposizione: Faranda. Allenatore: Caddeo.

(Video di FranKone Foto Video)