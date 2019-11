Ventimiglia Calcio, Juniores sconfitti ma sempre in vetta

Ventimiglia. Prima sconfitta stagionale della juniores granata sul difficile campo dell’Olimpia Carcarese (3-1). L’allenatore del Ventimiglia Diego Bevilacqua rende onore agli avversari, ammettendo che sono stati superiori.

Ma il Ventimiglia resta primo in classifica, dello scivolone in val Bormida non ne approfitta la Veloce, seconda in graduatoria, sconfitta dal Quiliano; né il Taggia (terzo, che racimola solo un punto con la Dianese&Golfo).

La partita si apre con i padroni di casa subito in vantaggio (Concas). Poco dopo il Ventimiglia si rende pericoloso: Currò centra la traversa. Al 40′ l’Olimpia fa il bis con Branchetti, abile a sfruttare un errore in uscita degli ospiti. Il tempo si chiude sul 2-0.

Nella ripresa Fazzari – appena entrato – va i rete e riaccende le speranze del Ventimiglia. I granata tentano invano di agguantare il pareggio. Il match si chiude però a sette minuti dalla fine con un autorete di Vagnetti in seguito ad angolo.

Olimpia Carcarese-Ventimiglia Calcio: 3-1

Reti: 3′ Concas (O), 40′ Branchetti (O), 55′ Fazzari (V), 83′ Vagnetti V, autogol),

Olimpia Carcarese: Celestini, Reale, Ogici, Briano, Merialdo, Pera, Gjoka, Bali, Branchetti, Concas, Souffami. A disposizione: Odella, Palma, Siri, Icardo, Tartara.

Ventimiglia Calcio: Saccani, Carminati, Cioffi, Scortichini, Cordì, Bestagno, Currò, Falone, Verbicaro, Morabito, G.Macrì. A disposizione: A.Macrì, Fazzari, Maccapani, Xhamo, Vagnetti, Uberti.