Ventimiglia Calcio, ai pulcini 2009 il derby con il Camporosso

Ventimiglia. Ottimo fine settimana per le giovanili granata. Bilancio: tre vittorie e un pareggio. Fermi tutti gli under, gli esordienti 2007 hanno pareggiato in casa con il Bordighera Sant’Ampelio (2 tempi a 2, reti di Ribeiro e Ferrante) mentre gli esordienti 2008 al Grammatica di Sanremo si sono imposti nettamente sulla Virtus, in gol persino il portiere ventimigliese Magnoli.

I pulcini 2009 si sono affermati in trasferta nel derby col Camporosso (3 tempi a 1, da segnalare la doppietta di Cannizzaro) mentre i 2010 hanno avuto la meglio sul PSV Don Bosco (3 tempi a zero).

(Video di FranKone Foto Video)