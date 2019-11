Ventimiglia, cade in mountain bike tra Torri e Collabassa: si alza in volo l’elisoccorso

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi in mattinata per aiutare un giovane caduto in mountain bike tra Torri e Collabassa.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, un equipaggio del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa Bordighera. Si è alzato in volo anche elisoccorso Drago a causa della zona impervia in cui si trova il ferito.