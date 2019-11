Ventimiglia, cade dalla scala mentre ripara grondaia. Morto sessantenne

Bordighera. E’ morto in ambulanza l’uomo rimasto gravemente ferito in a Ventimiglia dopo una caduta. Al momento del decesso il paziente – Salvatore M. pensionato 65enne – stava aspettando di essere elitrasportato all’ospedale Santa Corna di Pietra Ligure, con un velivolo del 115.

Stamattina, mentre lavorava ad una grondaia in zona via Edmondo De Amicis nella frazione di Porra, per cause da stabilire era piombato giù da una scala da un’altezza di circa 4 metri. Le sue condizioni, agli operatori del 118 prontamente intervenuti per soccorrerlo, erano apparse da subito disperate, a causa di una profonda ferita alla testa. Del caso si occupano i carabinieri