Ventimiglia, al via la X edizione del Progetto Biblioteca Aprosiana per le scuole

Ventimiglia. Comincia oggi, 12 novembre, e proseguirà fino a marzo 2020 la X edizione del Progetto Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per le scuole.

Come di consueto la manifestazione, istituto per la promozione della lettura e della letteratura per l’infanzia e la formazione, è patrocinata e finanziata dal Comune di Ventimiglia, Assessorati alla Cultura e alla Scuola, è realizzata in collaborazione con la Civica Biblioteca Aprosiana e l’ufficio Nidi comunale, col Patrocinio di Nati per Leggere Liguria.

Per la X edizione il suo ideatore e direttore artistico, l’insegnante e scrittore Davide Barella, ha previsto l’ampliamento dell’offerta didattica, aggiungendo alle tre sezioni esistenti (laboratori per la scuola Primaria, incontri per i Nidi d’infanzia e la Formazione Docenti) una quarta iniziativa, “Un mese, un libro”, momento rivolto alla lettura animata condivisa genitori e figli con laboratorio, prevalentemente per i bambini delle scuole dell’Infanzi.

Le iniziative sono gratuite, aperte a tutti su prenotazione.