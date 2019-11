Ventimiglia. Sono iniziati questa mattina i lavori per riparare le panchine di lungomare Varaldo e passeggiata Trento Trieste che versavano in stato disastroso.

Le panchine, realizzata in cemento armato, dopo anni di incuria e dopo le forti ondate di maltempo che hanno colpito la provincia di Imperia erano ridotte in pessimo stato, ma l’amministrazione Scullino nel giro di poche ore ha dato il via ai lavori per riportarle al loro stato originario.