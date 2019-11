Ventimiglia, al liceo Aprosio lezione di difesa personale con tecniche di Krav Maga e Israeli Ju Jitsu

Ventimiglia. Tecniche per imparare a difendersi dalle possibili aggressioni in strada. E’ quanto apprenderanno giovedì 14 novembre, gli studenti del Liceo Aprosio di Ventimiglia, dove l’istruttore Maurizio Amerio terrà una lezione di Krav Maga e Israeli Ju Jitsu, discipline nate in Israele negli anni Quaranta per esigenze militari.

La lezione avrà luogo nella palestra della scuola, dalle 14,30 alle 16,30.