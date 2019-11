Ventimiglia. Domani, sabato 30 novembre, a partire dalle 16 il punto vendita 101Caffè della città di confine vi aspetta per festeggiare il suo quarto anno di attività.

Degustazioni, ma anche promozioni straordinarie su macchinette e caffè vi aspettano per questa speciale occasione.

Nel punto vendita è possibile scegliere tra centinaia di tipologie di caffè pregiati prodotti artigianalmente delle migliori torrefazioni italiane e disponibili in tutti i formati, capsule e cialde ecologiche, e per tutte le macchinette come Nespresso, Lavazza, Nescafè, Caffitaly.

Non solo caffè, infatti in negozio potrete trovare anche un vasto assortimento di tisane, tavolette di cioccolato, cioccolatini e sfiziosità natalizie, ideali per i vostri regali.

Il brand 101Caffè, dal 2011 leader nel settore, quest’anno ha vinto il premio “Insegna dell’anno“, battendo in finale Nespresso, mentre la miscela 101Caffè Napoletano si è aggiudicata il premio come miglior caffè dell’anno, votata dai consumatori, battendo i più noti brand come Illy, Kimbo, Lavazza e Nespresso.