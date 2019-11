Vallecrosia. L’ associazione Onde Ribelli ringrazia tutti i partecipanti del “Seminario sulla comicità” condotto dall’attrice Paola Maccario svolto, con ottima soddisfazione e divertimento, presso la palestra ProjetArt di Cristina Valente.

Questo stage che è già il quarto, fa parte di un percorso iniziato un anno e mezzo fa e che ha come approfondimento i molteplici aspetti della comicità. In questo momento storico in cui ci sarebbe poco da ridere il gruppo di Onde Ribelli vuole mantenere accesa la capacità di poter far scaturire con intelligenza, una sana risata.

Il prossimo incontro è previsto a marzo 2020, per informazioni seguite la pagina Facebook di Onde Ribelli.