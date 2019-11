Vallecrosia, emergenza dalla Carige. L'insegna della banca rischia di prendere fuoco

Vallecrosia. Per un corto circuito all’insegna luminosa è scattata l’emergenza, questa sera, alla filiale di banca Carige di via Giovanni XIII. Avvertiti dai passanti che hanno sentito forte odore di bruciato, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia si sono precipitati nei pressi dell’istituto di credito per un principio di incendio.

Dopo un’attenta analisi da parte degli specialisti del 115, si è scoperto che il fumo non proveniva dall’interno degli uffici, bensì dall’insegna esterna. Secondo alcuni residenti della zona, non sarebbe la prima volta che si verifica un problema del genere.

I vigili del fuoco, messa in sicurezza la zona, ora attendono il direttore della filiale che deve autorizzare il distacco della corrente, avvenuto il quale sarà possibile portare a termine l’intervento.