Vallecrosia, donna investita sulle strisce da un’auto in via Giovanni XXIII

Vallecrosia. E’ di una donna ferita, per fortuna non gravemente, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera in via Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione, la signora sarebbe stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali da un uomo anziano alla guida di un’utilitaria.

La quarantenne malcapitata è stata soccorsa dall’equipaggio della Croce Azzurra che l’ha trovata cosciente al proprio arrivo. Sui particolari della dinamica sta lavorando la polizia locale.