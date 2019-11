Vallecrosia, «al cimitero spariscono i lumini in plastica»: la segnalazione di un lettore

Vallecrosia. Un lettore e residente della Città della Famiglia ci scrive questa lettera per segnalare furti nella nuova ala del cimitero comunale:

«Scrivo giusto due righe sperando che vengano lette da quelle persone che si recano al cimitero di Vallecrosia, precisamente nella nuova ala, e che puntualmente fanno sparire piante, fiori, sottovasi. Capisco i porta fiori in rame che hanno un minimo di valore e possono essere rivenduti, ma attaccarsi addirittura ai lumicini in plastica venduti dai cinesi a pochi euro! Un gesto ignobile! Non ci potevo credere.

Probabilmente, questa lettera non cambierà la mente di queste persone che io definisco meschini e ladri (in altro modo non li posso chiamare), ma voglio che si sappia fino a quanto si possa arrivare, in quanto non è la prima volta che succede, le lamentele sono tante ma purtroppo la gente non apre bocca».