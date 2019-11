«Un ostello a cielo aperto davanti alla stazione di Sanremo», la segnalazione di un lettore

Sanremo. Ci scrive Fabrizio, un nostro lettore: «Un ostello a cielo aperto, davanti all’ingresso della stazione dei treni di Sanremo. Sono giorni che due ragazzi, direi dell’est Europa ( la ragazza sembrerebbe anche essere minorenne), vivono accampati, urinando e defecando tra gli scooter, soprattutto dal tardo pomeriggio, quando chiudono i bagni della stazione.

Regna la puzza, la sporcizia e la scarsa igiene. Perché, chi preposto al controllo non interviene per indirizzarli presso un centro di accoglienza? Queste situazioni non dovrebbero essere tollerate. La stazione dei treni è una delle porte della città e non è certo un bel biglietto da visita».