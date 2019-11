Un aiuto per l’Africa: a Sanremo si cercano libri, giocattoli e vestiti per i bambini della Sierra Leone

Sanremo. Un nuovo aiuto per l’Africa. In partenza per la Sierra Leone, dove è attualmente impegnato nella costruzione di un nuovo ospedale per l’infanzia, il medico Roberto Ravera sta raccogliendo libri, giocattoli, abbigliamento e altro materiale da destinare ai bambini della fondazione da lui creata, il Ravera Children Rehabilitation Center.

Lo stimato psicologo dell’Asl 1 Imperiese è alla ricerca di:

palloncini

tatuaggi temporanei

corde per saltare

puzzles

giochi di magia

giochi di gruppo

libri cartonati per bambini (anche in lingua italiana)

t-shirt

calzoncini

bermuda

tute da ginnastica

cappellini

scarpette da calcio

lenzuola singole

Chi volesse partecipare alla raccolta, può portare il materiale al bar del Museo del Fiore – Floriseum a Villa Ormond chiedendo di Antonella. La partenza è fissata per il giorno 15 novembre.