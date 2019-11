Tutti con il naso all’insù per i passaggi della Stazione Spaziale Internazionale

Sanremo. Tutti con il naso all’insù oggi e domani sera. Nei cieli della provincia si potrà osservare nitidamente il passaggio della ISS (International Space Station). L’orario odierno è quello delle 18.28, quelli di domani: 17.40 e 19.15. Le zone dei transiti sono quelle mostrate nell’immagine che vi proponiamo.

Così scrivono in merito quelli del gruppo Facebook “Osservatorio Sideralmente”: «Sarà ben visibile ad occhio nudo come un astro luminoso in movimento nel cielo. Seguendo le cartine potete intuire se la vostra zona di osservazione è più o meno favorita. Più il passaggio avviene vicino alla vostra città più la ISS si mostrerà alta e luminosa nel cielo. La linea diventa tratteggiata quando la stazione entra nella notte orbitale, non essendoci più il Sole ad illuminarla la vedremo “spegnersi” e non sarà visibile. App come ISS Detector vi possono aiutare a tenere traccia dei transiti meglio visibili».