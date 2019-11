Trovato morto il cacciatore disperso, precipitato con l’auto a Isolabona

Isolabona. E’ stato trovato morto il cacciatore di 82 anni di Camporosso, Paolo F., di cui si erano perse le tracce da questa mattina. A lanciare l’allarme, preoccupati per non aver visto l’anziano rincasare, sono stati i familiari. Per tutto il giorno lo hanno cercato i Vigili del Fuoco, insieme con squadre di volontari.

In serata, poi, in un dirupo a Isolabona è stata trovata l’auto guidata dall’ottantenne: un fuoristrada Hyundai Galloper di colore grigio.

Nella speranza che l’uomo fosse ancora vivo, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto il personale sanitario e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. All’arrivo dei soccorritori, per l’anziano non c’era più nulla da fare.