Triora, si perdono sul Colle Ardente. In quattro raggiunti e recuperati dal Soccorso alpino

Triora. Quattro escursionisti, tre donne e un uomo, che si erano persi sul Colle Ardente sono stati raggiunti e recuperati in serata dai volontari del Soccorso alpino dopo circa due ore.

I soccorsi erano stati lanciati intorno alle 18,30 dagli stessi escursionisti, che avevano smarrito la strada del ritorno. Visto la zona impervia, raggiungibile solo a piedi, e le scarse condizioni di luce, il Socalp si è subito messo sulle loro tracce.

Dopo circa due ore, conoscendo le coordinate geografiche del luogo in cui si trovavano i quattro dispersi, i volontari li hanno raggiunti e recuperati, per portarli in salvo.

Gli escursionisti stanno bene. Erano soltanto spaventati per via della fitta nebbia che aveva fatto loro perdere l’orientamento.