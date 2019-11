Trasporto ferroviario, investimenti sui mezzi: 48 elettrotreni nuovi in arrivo

Un trasporto ferroviario che garantisca la massima efficienza e la piena soddisfazione per i pendolari, il tutto al netto del completamento delle opere infrastrutturali necessarie per la Liguria. È l’obiettivo del Piano di bacino del trasporto ferroviario regionale presentato oggi dall’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino con la collaborazione di Liguria Ricerche.

«La finalità di questo Piano – spiega l’assessore – è avere in Liguria un trasporto più fruibile per un maggior numero di persone e di aumentare la produttività dei treni a parità di risorse impiegate. La condizione necessaria affinché questo avvenga, però, è la messa in opera entro il 2023 delle nuove infrastrutture ferroviarie: nodo ferroviario di Genova, terzo valico dei Giovi, raddoppio della linea a Ponente e quadruplicamento della Milano-Genova. Come Regione abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo costante pressione sul Governo affinché queste opere si portino finalmente a compimento».

Il piano affronta i punti cardine del nuovo Contratto di servizio 2018-2032 che prevede da parte di Trenitalia e Regione Liguria importanti investimenti riguardanti: il rinnovo della flotta (48 nuovi elettrotreni di cui 5 ‘Jazz’ già in circolazione + 15 ‘Pop’ e 28 ‘Rock’ presentati ieri) al fine di abbassarne l’età media a 4,8 anni nel 2023, l’ammodernamento del reticolo manutentivo, il revamping e il restyling della flotta esistente e nuove tecnologie.

Il piano, inoltre, prevede l’aumento della velocità media dei treni di 10 km/h, l’incremento della frequenza di una corsa ogni 15 minuti nella tratta Voltri-Nervi e ogni ora per Genova da entrambe le Riviere.

A partire dal 2023, infine, si vedranno annullati i conflitti tra i treni regionali e quelli veloci con i primi che non dovranno più dare la precedenza ai secondi scongiurando quindi i ritardi che danneggiano l’utenza.