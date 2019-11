Ventimiglia. Tragedia sfiorata nei giardini pubblici Tommaso Reggio, dove un grosso pino si è accasciato sui giochi destinati ai bambini. Solo per miracolo, ancora una volta, nell’area non c’era nessuno al momento del crollo.

Uno schianto “annunciato”, visto che la perizia firmata dall’agronomo Roberto Garzoglio parlava chiaro: 57 pini che versavano in condizioni critiche erano già stati tagliati. E per quelli risparmiati, l’esperto nella sua dettagliata relazione aveva sottolineato la presenza di alti fattori di rischio e dunque la necessità di un controllo periodico per evitare tragedie.