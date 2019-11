Tragedia a Ventimiglia, giovane trovato morto in casa

Ventimiglia. Un uomo di 29 anni è stato trovato morto all’interno del proprio appartamento in località Marina San Giuseppe. Inutili i tentativi di soccorrerlo, nonostante il repentino intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che hanno aperto la porta della sua camera da letto, nella quale si era chiuso a chiave, e del personale sanitario del 118: al loro arrivo per il 29enne non c’era più nulla da fare.

Stando a quanto si apprende, il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Sul caso indagano i carabinieri.

Il ventinovenne abitava insieme ai suoi genitori. Sono stati loro a lanciare l’allarme quando hanno trovato la stanza del figlio chiusa a chiave.