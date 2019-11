Tornei autunnali, buon avvio degli under del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Cominciano bene i tornei autunnali degli under granata: due nette vittorie e una sconfitta di misura.

Gli under 17 hanno travolto l’Ospedaletti nell’incontro svoltosi al Morel. Finale: 7-1, reti granata di Rossotti (2), Boetto (2), Saccà, Zambrano e Croese. Non altrettanto bene hanno fatto gli under 16 nella trasferta di Diano: al Marenco si sono imposti i padroni di casa della Dianese&Golfo (2-0). Netta vittoria per gli under 15, che hanno ospitato l’Andora. Anche qui 7-1, gol granata di Marra (3), Santanocito (2), Verardi e Garbati.

Gli esordienti 2007 si sono imposti nella trasferta di Riva Ligure con il risultato di 2-1 (tempi), per il Ventimiglia poker di Ferrante (4 reti) e una di Massullo. Sconfitti invece gli esordienti 2008 che allo Sclavi hanno affrontato l’Atletico Argentina. I padroni di casa hanno vinto 2-1 (tempi), per il Ventimiglia in rete Vinciguerra.

Infine i pulcini 2009 hanno perso allo Zaccari con il Don Bosco Vallecrosia Intemelia (2-1), la rete del Ventimiglia porta la firma di Jassim. Sul sintetico di Peglia, infine, pareggio per i pulcini 2010 con l’Oneglia (2-2).

(Video di franKone Foto Video)