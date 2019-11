Sanremo. Terzo successo in altrettante gare per il Bvc Sanremo Under 18 nel campionato di categoria. Il team sanremese si è, infatti, imposto a Genova con il My Basket.

Il coach Simone Sandel: «Era una trasferta difficile e avevamo alcune assenze, ma i ragazzi hanno dato il massimo, vincendo un match importante. In particolare, stavolta, meritano di essere segnalati Edoardo Avenoso che, dopo l’ottima prestazione in Promozione nel derby con Ventimiglia, si è confermato in crescita e Fabio Rebaudo, che si

fa trovare sempre presente e pronto in ogni situazione».

Campionato Under 18 – terza giornata

My Basket Genova – Bvc Sanremo Sea 59-77

Bvc Sea: Tavanti 4, Triviero 20, Rebaudo, Lacognata 10, Avenoso 6, Riceputi 34, Markishiq 4. Coach: Simone Sandel. Assistente: Mauro Bonino.