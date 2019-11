Terremoto in Albania, una coppia di Vallecrosia raccoglie beni di prima necessità per le persone colpite dal sisma

Vallecrosia. Una giovane coppia ha avviato una raccolta di beni di prima necessità per le persone colpite dal devastante terremoto verificatosi in Albania.

«Dopo aver visto le terribili immagini del terremoto che ha colpito l’Albania, io e mio marito abbiamo deciso di coinvolgere la cittadinanza per raccogliere il maggior numero di beni di prima necessità da mandare alle persone terremotate – racconta la 24enne Alessia Lanzarotti – Mio marito è albanese e spesso andiamo lì in vacanza. Abbiamo così pensato di utilizzare la cantina che abbiamo sotto alla pizzeria, Giro Pizza di Laci Rigers, sita in via Colonnello Aprosio 436, come punto di riferimento per accogliere i beni che le persone porteranno. Spediremo poi tutto in Albania. E’ un piccolo gesto per aiutare coloro che al momento si trovano in difficoltà».

E’ possibile portare tutti i pomeriggi, tranne il lunedì, dalle 15.30 fino a sera: coperte nuove, vestiti, cibi a lunga conservazione, alimenti per la prima infanzia a lunga scadenza, omogeneizzati e pannolini.