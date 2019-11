Tennistavolo, i risultati delle squadre imperiesi

Imperia. Lo scorso fine settimana è andata in scena la quarta giornata dei campionati di tennistavolo.

Nel girone E di Serie B femminile Regina Sanremo pareggia con Teco Corte Auto con il punteggio 3 – 3, ma prevale su Villaggio Sport Chiavari per 0 – 4. Il Bordighera batte invece Villaggio Sport Chiavari per 4 – 1.

In Serie C1 maschile il Bordighera ha perso per 1-5 contro Villaggio Sport Chiavari.

Nei campionati a squadre in Serie D1 la squadra Vallecrosia “A” ha vinto contro il Don Bosco Varazze per 6-1. Grazie a questa vittoria ora si trova in testa alla classifica con 10 punti. A seguire Don Bosco Varazze 6; Spotornese 4; Toirano “Sensei”, Arma di Taggia, Bordighera 2; Vallecrosia “B” 0.

Nel girone A della Serie D2 il Toirano “La Sosta del Gusto” si è arreso per 3-4 al Regina “S.L.M. Imperia”. In vetta alla classifica c’è Regina “Sanremo Taggia” 6 seguita da Vallecrosia “B”, Vallecrosia “A”, Baragallo Sanremo Top, Regina “S.L.M. Imperia” 4; Toirano “La Sosta del Gusto” 2 e Arma di Taggia 0.