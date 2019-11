“Templari e Rosacroce, l’Ordine di Oriente”: libro rivelazione pubblicato a Montecarlo

Montecarlo. E’ stato pubblicato nel principato di Monaco un libro rivelazione dal titolo “Templari e Rosacroce, l’Ordine di Oriente” (edito da Bastogi Libri) scritto da Domizio Cipriani, Presidente e Gran Priore Magistrale del “Ordres des Templiers de Jerusalem”.

«Si tratta di un’opera chiarificatrice della vera storia dei Templari e dei Rosa Croce, dal 1317 ai giorni nostri – spiega l’autore – che ha preso forma seguendo gli insegnamenti di Roger Caro e Nere Phoehus, i quali hanno eseguito un lavoro considerevole nell’analizzare e catalogare una quantità innumerevole di pergamene e manoscritti antichi».

Nell’opera vengono svelate alcune conoscenze filosofiche e alchemiche dell’Ordine d’Oriente, parte interna dell’Ordine del Tempio, riportato alla luce nei giorni nostri nella ‘Grande Maison Metropolitaine d’Initiation’ nelle buone terre del Principato di Monaco. «Lo scopo – spiega Cipriani – E’ quello di fare chiarezza e dare giustizia alle persecuzioni subite dai nostri predecessori e trasmettere in maniera più comprensibile possibile i loro valori spirituali».

Con “Templari e RosaCroce, l’Ordine di Oriente”, l’autore intende regolamentare la galassia di scuole iniziatiche, ordini neo templari o massonici, governati da maestri spesso autoproclamati dal nulla, che egli stesso definisce “bidoni” mossi da motivi affaristici o di arrivismo sociale. Nel contempo accompagna il lettore nel cuore della misteriosa fratellanza de “Les Freres Aines Rose+Croix” (F.A.R+C.), la cui regola ed unica missione sembra essere distante anni luce dall’Ordine del Tempio. Così come non può fare a meno di prendere le distanze dai templari tout-court. Le F.A.R.+C, infatti, nulla hanno a che vedere con i voti di Obbedienza, Semplicità e Carità dei primi “compagni” del Cristo (la cosiddetta Paupera Militia Christi). In gioco, qui, c’è la filosofia alchemica, che nei secoli è stata tramandata da bocca a orecchio, attraverso l’insegnamento dei maestri. Finalmente, si torna a parlare di alchimia, non più nel suo banale significato di trasformazione dei metalli vili in oro, ma come trasmutazione interiore e ricerca della pietra filosofale. Quel “Santo Graal” che ognuno di noi custodisce nelle recondità dell’animo e che può riscoprire, viaggiando al centro della “terra”, in un costante solve et coagula, alla ricerca della “veram medicinam”.

L’autore. Domizio Cipriani, è nato e vissuto fino all’età di 29 anni, a Milano, dove ha portato avanti l’attività di famiglia nel settore delle costruzioni. Sportivo semiprofessionista, è pilota di auto e moto nell’enduro e nei rally raid, maestro di arti marziali con tre cinture nere in differenti discipline. È sempre stato attirato dalla ricerca della gnosi e della verità e questo è dovuto anche al peso del nome che porta. A 29 anni, per sviluppare il suo lavoro anche nel campo finanziario, si trasferisce nel Principato di Monaco, dove fonda delle società con le quali oggi lavora come consulente finanziario internazionale. Nel 2010 ha il grande onore di poter riattivare l’Ordine dei Templari di Montecarlo e viene nominato, per il suo background, Gran Priore Magistrale. Questo incarico segna in positivo la sua vita, dandogli una linea guida universale da poter seguire con fiducia, l’opportunità di occuparsi di opere umanitarie e creare un’accademia di studio per poter trasmettere agli altri le conoscenze acquisite. Per la Bastogi Libri ha pubblicato: “Templar Order – Il cammino dei Templari”, “la via verso la saggezza”; “I Cavalieri Templari – Storia, segreti, filosofia, spiritualità”; “Le Prieuré de Sion, una scienza sociale”; “Atlantide”, “Prieuré de Sion e Cavalieri del Tempio”.