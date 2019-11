Team Schiavetti Pallamano Imperia, seconda vittoria stagionale per gli under 17

Imperia. Seconda vittoria stagionale per gli under 17 del Team Schiavetti Pallamano Imperia che si aggiudicano il derby in trasferta contro il Riviera Handball.

Sabato pomeriggio infatti, al palazzetto comunale, è andato in scena l’incontro tra le due squadre cittadine, valevole per la prima fase del campionato dipartimentale francese di categoria delle Alpi Marittime. Il primo tempo vede i camillini subire gli attacchi degli avversari senza troppa convinzione nel reagire, complice probabilmente la tensione nervosa che caratterizza ogni derby che si rispetti, tanto che il risultato dopo i primi trenta minuti è a favore della squadra ospitante per 14-9.

Poi finalmente il risveglio: ai ragazzi del coach Roberto Lurgio bastano i primi sei minuti della ripresa per ribaltare la situazione, portarsi sul 14-15 e cominciare a condurre le danze. I rossoblù ritrovano la grinta necessaria e nonostante i tentativi della squadra di casa per recuperare terreno, restano in vantaggio grazie ad un gioco incalzante basato su ripartenze veloci e contropiedi, e con l’ultimo break di quattro reti consecutive fissano il risultato finale sul 22-29.

«Era importante per la squadra vincere questa partita – commenta il mister – non soltanto perché si trattava del derby, ma soprattutto per coltivare la fiducia in se stessi e nelle loro capacità». «Per i ragazzi questo è il primo anno in categoria under 17, sanno che potranno incontrare squadre più esperte in un futuro prossimo – ci precisa il dirigente Gianmarco Terranova – ma ciò non toglie loro la voglia di fare bene e mettercela tutta per arrivare a fine stagione con i migliori risultati». Prossimo appuntamento sarà sabato 16 novembre, di nuovo fuori casa, in terra francese, ospiti stavolta del Mentone.

Formazione:

Gabriel Catalano e Daniele Pischedda (portieri), Angelo Ameglio, Gabriele Garelli (13 reti), Lorenzo Gazzano, Dario Martino (4), Andrea Piras (1), Giacomo Piras (2), Stefano Quaranta (2), Sodji Akouete Zenock, Sodji Akouete Zenos, Mathias Terranova (7).

Allenatore: Roberto Lurgio

Dirigenti: Marco Garelli, Gianmarco Terranova