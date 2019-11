Team Schiavetti Pallamano Imperia, l’under 17 trova una sconfitta sul campo del Mentone

Imperia. Dopo un buon avvio di stagione con due vittorie consecutive, nella terza giornata di campionato dipartimentale francese Alpi Marittime categoria under 17 il Team Schiavetti Pallamano Imperia trova una sconfitta sul campo del Mentone.

Eppure gli imperiesi non partono male, anzi conducono tutto il primo tempo in vantaggio tanto da terminare la prima parte di gara sul 12-14. Ma è nella ripresa che i francesi iniziano ad effettuare un gioco parecchio aggressivo che i ragazzi imperiesi subiscono e al quale non riescono a rispondere in maniera adeguata, che porta a sbagliare tanto e troppo. Per i primi dieci minuti i camillini resistono, ma una volta agguantato il pari da parte dei padroni di casa i ragazzi di Lurgio e Terranova hanno un black out di 10 minuti in cui vanno sotto con il risultato e non bastano gli ultimi minuti per riprendersi dal distacco subìto; così si arriva al sessantesimo con il risultato di 28-21.

«Peccato, ho quasi creduto di fare un buon risultato anche oggi ma pur non giocando benissimo siamo riusciti a contenere gli avversari solo i primi quaranta minuti poi, forse il fatto di non essere ancora abituati a un gioco più duro e tra l’altro poco sanzionato dall’arbitro,ci siamo fatti mettere sotto e abbiamo sprecato troppi palloni» – è l’analisi della partita del mister Lurgio.

Prossimo impegno per il San Camillo sarà nuovamente in trasferta, sabato 23 contro il Cavigal Nizza.

Questa la rosa presente: Gabriel Catalano ( portiere ), Gabriele Garelli ( 3 reti ), Lorenzo Gazzano, Dario Martino ( 4 reti ), Andrea Piras ( 5 reti ), Giacomo Piras, Stefano Quaranta ( 4 reti ), Zenock Sodji ( 2 reti ), Zenos Sodji, Mathias Terranova ( 3 reti ).

Allenatore: Roberto Lurgio

Dirigenti: Gianmarco Terranova, Marco Garelli, Lino Catalano.