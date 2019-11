Taggia, la Convenzione Onu dei Diritti dell’Infanzia compie 30 anni. Le iniziative del centro l’Ancora

Taggia. In occasione del trentennale della Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell’Infanzia, domani 20 novembre 2019 il Centro di Solidarietà “l’Ancora” proporrà due iniziative per celebrare questa importante ricorrenza, una nella mattinata presso la Villa Boselli ad Arma e l’altra nel pomeriggio, presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile”, presso le ex-caserme Revelli.

Nella mattinata verrà proposto ai membri dei tre Consigli Comunali dei Ragazzi del Comune di Taggia e a due classi di studenti dell’Istituto Superiore Ruffini-Aicardi un incontro-laboratorio centrato sull’ importante tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, allo scopo di sensibilizzarli e stimolarli a lavorare sull’argomento. L’iniziativa si collega al progetto “Sempre Diritti”, cofinanziato dalla Regione Liguria e a cui aderiscono numerosi enti di terzo settore, e fa seguito alle giornate genovesi dell’11 aprile e 21 maggio scorsi, ovvero gli Stati Generali della Partecipazione.

L’incontro della mattina del 20 novembre avrà luogo presso Villa Boselli ad Arma di Taggia e seguirà il seguente programma:

Ore 10.00: Arrivo dei ragazzi e accoglienza con piccolo intrattenimento musicale

Ore 10.15 Introduzione alla Convenzione internazionale ONU sui Diritti dell’infanzia e lancio delle attività

Ore 10.30 divisione in Gruppi e inizio lavori con discussione e scambi di idee su alcuni gruppi dei diritti (abbiamo pensato in particolare di fare riferimento agli Art.8, 12, 13, 14 e 28). Il lavoro dei gruppi coinvolgerà anche gli insegnanti e sarà guidato da un educatore per ogni gruppo.

Ore 11.15 Creazione di cartelloni in cui i gruppi dei ragazzi esprimeranno in maniera libera la loro idea sui diritti discusso in precedenza attraverso disegni, frasi, stickers, post-it ecc. Verranno invitati anche a realizzare una “Stories“di Instagram dove potranno lanciare lo slogan #ioesisto

Ore 12.10 presentazione degli elaborati

Ore 12.20 Saluto delle autorità e chiusura della giornata

Per quanto riguarda l’evento del pomeriggio invece, la programmazione sarà centrata su iniziative legate all’espressività artistica e musicale dei ragazzi e seguiranno l’orario di apertura del Centro, ovvero dalle 15 alle 19, situato nell’area delle ex-caserme Revelli in via S.Francesco.