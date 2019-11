Taggia, derubano panetteria del centro. Indagano i carabinieri

Taggia. Si introducono spaccando la vetrina all’interno di una panetteria di via Colombo ad Arma e portano via tutto quel che trovano. La notizia, che va ad aggiungersi ad altre simili che si stanno rincorrendo in queste settimane, è trapelata direttamente dai titolari dell’attività commerciale che si sono sfogati sui social pubblicando le foto del proprio locale messo a soqquadro dai ladri e della cassa: vuota.

Sempre nei giorni scorsi sono stati infranti da ignoti i finestrini di sette auto per rubare qualche spicciolo. Sui casi di furto indagano i carabinieri.