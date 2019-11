Taggia dalla parte delle donne, nasce il centro di ascolto Punto Donna

Taggia dalla parte delle donne. Sarà firmato all’inizio del prossimo anno il protocollo di intesa tra il Comune, Fidapa – Bpw Italy, Cna Imperia e Associazione italiana donne medico per la nascita di un progetto volto a offrire a tutte le donne uno punto di riferimento sul territorio, Punto Donna.

Spiega la presidente del Consiglio comunale con delega alle Pari opportunità Laura Cane: «Come Amministrazione siamo molto sensibili al tema pari opportunità sopratutto riguardo alle donne. Abbiamo fin dall’inizio del mandato portato avanti significative iniziative di denuncia di disparità della donna. In questi ultimi mesi abbiamo lavorato ad un progetto molto grande e molto concreto, che vuole dare una risposta ai problemi e ostacoli che le donne del nostro comune tutti i giorni si trovano ad affrontare spesso da sole o spesso senza rendersi conto di essere sole. Ecco, da gennaio 2020 non lo saranno più l’amministrazione comunale metterà in campo con la collaborazione della Fidapa, Aidm e Cna Imperia un servizio concreto, palpabile per le donne».

La sottoscrizione del progetto Punto Donna avverrà in un grande convegno che si svolgerà alla fine del mese di gennaio.

Sui servizi che il punto di ascolto metterà a disposizione, se ne parlerà più ampiamente nella conferenza stampa che si terrà lunedì prossimo.