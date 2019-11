Taggia, accensione anticipata dei riscaldamenti. Il Comune autorizza massimo 5 ore giornaliere

Taggia. E’ stata firmata questa mattina l’ordinanza sindacale che autorizza i cittadini residenti sul territorio tabiese ad accendere anticipatamente i riscaldamenti per un massimo di 5 ore giornaliere a partire da domani e fino al 14 dello stesso mese.

A spingere il vicesindaco Cerri a essere tra i primi a firmare un provvedimento del genere sono state, ovviamente, le temperature in rapida discesa a partire dall’inizio di questa settimana.

Di seguito il testo completo dell’ordinanza:

IL VICESINDACO

PRECISATO CHE a norma dell’articolo 4 del DPR 16 Aprile 2013 N. 74 gli impianti termici installati negli edifici ubicati sul territorio del Comune di Taggia (classificazione climatica – Zona “C”) potrebbero essere posti in funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere nel periodo 15 novembre – 31 marzo; CONSIDERATO che i Sindaci, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 16 Aprile 2013 N. 74, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici; DATO ATTO che le condizioni meteorologiche registrate nelle ore scorse hanno determinato un repentino abbassamento delle temperature creando un notevole disagio alla popolazione e determinando, al contempo, la necessità di autorizzare, sull’intero territorio comunale, l’accensione degli impianti termici dal giorno 7 novembre 2019 fino al 14 Novembre 2019, per un massimo di 5 ore giornaliere; VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; VISTO lo Statuto comunale; DATO ATTO che l’istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; Tutto quanto sopra premesso

ORDINA

Di consentire l’accensione anticipata degli impianti termici ad uso riscaldamento ubicati sul territorio comunale, a far data dal 7 Novembre 2019 e fino al 14 Novembre 2019 compreso, per un massimo di 5 ore giornaliere;

l’accensione degli impianti termici di pertinenza del Comune (Palazzo comunale, Comando Polizia locale, Villa Boselli, Centri ricreativi per anziani, Servizi innovativi, Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, Nido, Centro di aggregazione giovanile)

di per un massimo di 5 ore giornaliere con la precisazione che, limitatamente agli uffici del Comando di Polizia Locale, gli impianti restino in funzione, nel periodo ammesso dalla normativa di cui in narrativa, tutte le giornate della settimana dalle ore 7,30 alle ore 10,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;

la comunicazione della presente ordinanza al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per l’espletamento degli adempimenti finalizzati all’attuazione del dettato della presente Ordinanza;

La trasmissione della presente ordinanza a tutti i Responsabili di Settore. affinché possano segnalare al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni , ognuno per i plessi di competenza, le articolazioni dell’orario di riscaldamento nell’ambito massimo di 5 ore giornaliere;

Che ogni Responsabile di Settore., ognuno per i plessi di competenza, segnali al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni l’eventuale necessità di accensione inferiore al limite orario massimo autorizzato con la presente ordinanza;

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio comunale e nell’apposita sezione del sito internet del Comune www.taggia.it – Amministrazione trasparente;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 41 del Decreto legislativo N. 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale on line o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

INFORMA CHE