Tafaria (Filca Cisl Liguria): «Con Traforo Armo–Cantarana e restyling del porto vecchio di Sanremo può ripartire edilizia nel Ponente»

Sanremo. Questa mattina a Genova oltre 300 edili in piazza per la manifestazione unitaria e regionale di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per chiedere risposte dal Governo su tante opere che sono ancora bloccate. Ed è stato consegnato in Prefettura un documento con tutta la lista di opere in Liguria che attendono di partire tra queste anche alcune della provincia di Imperia: «Anche nella provincia di Imperia – spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – c’è la necessità di intervenire subito: la disoccupazione nel settore edile ha raggiunto un livello altissimo».

«Il Traforo Armo – Cantarana è tornato d’attualità recentemente quando dal Mit è stato annunciato uno stanziamento di 5 milioni per la progettazione che finalmente è stata portata a termine: all’inizio degli anni 90 è stato portato a termine il Foro Pilota, poi basta. Ripartiamo da quest’opera, da una stima che abbiamo fatto si potrebbe da lavoro a 500 edili. E non dimentichiamo anche il restyling del porto vecchio di Sanremo: un appalto da 42 milioni di euro tra opere a terra e quelle mare. Anche in questo l’edilizia potrebbe trarre grande beneficio» – conclude Tafaria.