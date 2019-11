Sunchem sigla partnership per rendere la compagnia aerea del Sud Africa la più sostenibile del continente

Sanremo. Il 2016 ha visto South African Airways (SAA) eseguire il primo volo in Africa alimentato dal combustibile per aviazione sostenibile prodotto dalla centrale di tabacco Sunism senza nicotina sviluppato con la tecnologia Solaris, perfezionata da World Energy Fuels negli Stati Uniti, da SkyNRG e supportato da Boeing.

«Questa importante occasione ha dimostrato che è possibile utilizzare una materia prima prodotta localmente per fabbricare carburante biojet per l’aviazione commerciale che soddisfi tutti i criteri di sostenibilità necessari richiesti dalla Tavola rotonda sui biomateriali sostenibili (RSB) – commenta l’amministratore delegato di Sunchem, il sanremese Sergio Tommasini – un approccio approvato dal World Wide Fund for Nature (WWF) e le ONG a livello globale come il più forte standard di sostenibilità per i biocarburanti.

Oggi diamo il via al Progetto Reya Fofa, il seguito del Progetto Solaris, con la firma di un protocollo d’intesa tra i partner del progetto. Il progetto introdurrà il biodiesel basato su Solaris nelle operazioni di assistenza a terra nell’aeroporto internazionale O.R Tambo. Ciò supporterà un possibile potenziamento della produzione e delle infrastrutture delle materie prime in modo che nei prossimi anni possa essere raggiunta una catena del valore completamente localizzata per una raffineria di olio vegetale idrotrattata (HVO), producendo bio-jet e diesel verde. La fase successiva sarà lanciata in una collaborazione tra Sunchem, Swissport, The Royal Bafokeng Nation (attraverso l’entità attuatrice Moumo Integrated Development) e iLive ed è sostenuta da South African Airways».

Secondo i dati forniti in una nota stampa della compagnia di bandiera del Sud Africa, l’aviazione contribuisce attualmente per il 2-2,5% alle emissioni globali di CO2 (l’equivalente del Canada). Se paragonato ad altri settori, ciò può non sembrare esorbitante, la rapida crescita del traffico aereo e il relativo aumento del consumo di carburante per jet significa che entro il 2050 l’aviazione globale potrebbe rappresentare oltre il 22% di tutte le emissioni di CO2. Pertanto, la riduzione delle emissioni del trasporto aereo è una componente fondamentale dell’azione globale di mitigazione del clima volta a limitare il riscaldamento a 1,5 ° C.

«South African Airways – si spiega nella nota stampa – è pienamente impegnata nella trasformazione ambientale sostenibile, sostenendo nel contempo la creazione di posti di lavoro e nuove industrie in Sudafrica, con l’obiettivo finale di miscelare il 50% del suo combustibile con biocarburanti prodotti localmente ed ecologicamente. Vogliamo diventare la compagnia aerea più sostenibile che opera in Africa e in Africa.

Oltre al clima e agli altri benefici ambientali del biocarburante sostenibile, una catena di fornitura localizzata può avere un immenso potere di trasformazione in termini di creazione di posti di lavoro, sviluppo socio-economico rurale e impatti macroeconomici come un contributo positivo alla bilancia dei pagamenti, un rischio minimo di cambio esposizione, entrate fiscali e trasferimenti di competenze».

I partner del progetto – si può leggere nel documento congiunto – si impegnano a ottenere la certificazione RSB per il progetto garantendo che offra vantaggi sociali, ambientali e climatici reali. La certificazione RSB dimostrerà che i biocarburanti prodotti localmente possono supportare la sicurezza alimentare, la creazione di posti di lavoro, la biodiversità e molto altro e mostrare il potenziale della bioeconomia sudafricana al mondo.

Ridimensionare la coltivazione di materie prime per raggiungere il livello desiderato di produzione di combustibile a biojet richiede una tabella di marcia basata su un aumento organico dei terreni coltivati ​​e delinea il relativo investimento e il sostegno politico necessario per sviluppare catene di approvvigionamento di biocarburanti locali su larga scala

«Sunchem è impegnata a portare il suo raccolto Solaris in Africa per sostenere la transizione energetica africana. Inoltre, Sunchem – continua Tommasini – è stata la prima azienda certificata RSB in Africa, garantendo quindi i più alti standard nella produzione sostenibile. Sunchem si impegna attivamente in tutta la catena del valore come integratore del progetto. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo prossimo traguardo nella commercializzazione del raccolto Solaris in Sudafrica e nel contribuire allo sviluppo della produzione locale di combustibile sostenibile», conclude il CEO di Sunchem Tommasini.