“Storia Storie: Memoria Contemporaneità Territori”, a Sanremo Monica Lanfranco presenta “Crescere uomini”

Sanremo. Continua la rassegna “Storia Storie: Memoria Contemporaneità Territori” (Il primo stralcio), promossa dalla Cgil di Imperia e dalle Sezioni ANPI di Sanremo “Giancristiano Pesavento” e della Camera del Lavoro “Fischia il Vento”, e curata da Daniela Cassini e Loretta Marchi.

Il nuovo appuntamento di estrema attualità ed importanza sarà venerdì 22 novembre alla Federazione Operaia Sanremese di Via Corradi. La giornalista e scrittrice Monica Lanfranco presenta il suo ultimo libro

“Crescere uomini, le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo” , pubblicato da Edizioni Centro Studi Erickson (la copertina COP_Crescere-uomini LANFRANCO). In occasione della prossima Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e in collaborazione con il C.I.D. Centro Iniziativa Donne di Sanremo. La presentazione sarà arricchita dalle letture dal libro a cura di Franco La Sacra del Teatro dell’Albero.

Monica Lanfranco, proseguendo un lavoro iniziato da anni, ha provato a delineare un quadro generale dell’approccio al mondo femminile dei nativi digitali di sesso maschile intervistando 1500 studenti tra i 16 e i 19 anni.

Adolescenza e sessualità: una combinazione difficile. Attualmente i ragazzi tra i 16 ed i 19 anni, in assenza di indicazioni da parte degli adulti, parlano di internet come della principale fonte di iniziazione alla sessualità e spesso confondono il concetto di virilità con quello di violenza.

La violenza contro le donne è solo la punta dell’iceberg alla base del quale c’è una distorta percezione dei rapporti fra i generi. Per questo indagare cosa c’è dentro la testa degli uomini e dei ragazzi prima che si giunga alla violenza è l’unica strada per prevenirla.

Un intervento per conoscere e comprendere come i giovani uomini di oggi vivono la sessualità e la virilità, allargando la riflessione ai temi dell’educazione e della scuola, della famiglia, della comunicazione, della cultura.