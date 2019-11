Spesa della solidarietà, a Ospedaletti raccolti 567,5 kg di generi alimentari a lunga conservazione e prodotti di igiene

Ospedaletti. Sabato 2 novembre per tutta la giornata si è svolta nei negozi di Ospedaletti Conad city – Alimentari da Nicola – Paneolio la Spesa della solidarietà promossa dal Comune di Ospedaletti – Assessorato alle Politiche sociali – e dalla Parrocchia di Ospedaletti in collaborazione con l’Associazione Alpini e la Protezione civile di Ospedaletti.

Grande successo è stato riscosso dall’iniziativa: raccolti 567,5 kg di generi alimentari a lunga conservazione e prodotti di igiene ( in particolare 195 Kg di pasta, 28 Kg di riso, 61,5 litri di latte, 44 Kg di legumi in scatola, 104,5 Kg di conserva di pomodoro, 12 Kg di tonno, 37 Kg di zucchero, 55 kg di biscotti, 9,5 kg di omogeneizzati ed alimenti per l’infanzia, 14,5 litri di olio, 16,5 litri di succhi di frutta e tantissimi altri prodotti) che le volontarie della Caritas parrocchiale distribuiranno nei prossimi mesi.

L’Amministrazione comunale e il parroco don Remo Carosi rivolgono un grazie di cuore a tutti i cittadini che hanno donato e ai numerosi volontari che si sono prodigati in questa iniziativa.