Spal-Genoa, esordio positivo per il sanremese Stefano Sturaro: rientra in campo e segna

Sanremo. Esordio positivo per il sanremese Stefano Sturaro che ieri ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Genoa di pareggiare contro Spal al ‘Mazza’ di Ferrara.

Sturaro, dopo aver militato nella Juventus e nello Sporting Cp, è tornato per il club rossoblu, società in cui è cresciuto dalle giovanili fino all’esordio in serie A. Dopo un lungo periodo di infortunio il giovane sanremese ha dato il meglio di sé segnando una fantastica rete, che fa salire il Genoa a 10 punti in serie A.