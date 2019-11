Sospetto caso di inquinamento a Sanremo, intervengono Arpal, vigili del fuoco e tecnici comunali

Sanremo. Caso di sospetto inquinamento sotto la lente di ingrandimento di 115, Arpal e tecnici comunali. Succede che ieri verso le 18, in via Padre Semeria all’altezza del civico 416, un non meglio identificato veicolo a motore abbia sversato una notevole quantità di gasolio sull’asfalto.

Su richiesta dell’Arpal sono così stamane intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano per verificare l’entità del danno e se ci sia la possibilità che il carburante abbia infiltrato qualche condotta idrica o falda acquifera di sorta.

Una volta stabilità l’esatta entità del sinistro, se è il caso, si procederà alle operazioni di bonifica delle zone coinvolte.