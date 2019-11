Soldano. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti in mattinata per spegnere le fiamme divampate nel vano motore di una vettura, probabilmente a causa di un cortocircuito.

L’auto stava transitando sulla provinciale per Perinaldo, quando il conducente ha iniziato a vedere del fumo ed è uscito dall’abitacolo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non si sono registrati feriti.