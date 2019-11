Sol Cooper insegna a Sanremo la danza rituale dei guerrieri maori

Sanremo. Per la prima volta in Italia Sol Cooper, nativo della Nuova Zelanda, insegnerà l’Haka, la danza rituale dei guerrieri maori. L’appuntamento sarà domenica 10 novembre presso il Centro C.W.K. di via Dante Alighieri 236, a Sanremo.

L’evento è organizzato Maurizio Zuppa, direttore tecnico e maestro dell’Associazione Sportiva Dilettantistica CWK Sanremo, che quest’anno compie 25 anni di attività. «Ho conosciuto e imparato l’Haka una ventina di anni fa – racconta Maurizio Zuppa ai microfoni di R24 – Molte persone mi hanno chiesto cosa fosse dopo averla vista fare dai giocatori di rugby dell’All Blacks, così ho cercato degli specialisti. Dopo una ricerca sul web sono entrato in contatto con Sol Cooper, che è un esperto, ha accettato e così domenica si terrà lo stage esclusivamente riservato ai partecipanti».

La danza maori Haka ta-mate sarà al centro del primo evento pensato per i festeggiamenti dei 25 anni. «In tre ore illustrerà la cultura maori e la nota danza, erroneamente considerata una danza da guerra – dice durante la trasmissione radiofonica di Stefania Rossi - Insegnerà i movimenti delle braccia, delle gambe e la gestualità facciale e ne spiegherà il significato. Sono una serie di movimenti celebrativi che si imparano in circa un’ora. I movimenti vengono eseguiti in 20 secondi e donano energia positiva. Alcune ricerche mediche hanno infatti dimostrato che portano anche benefici della salute visto che è una ginnastica con movimenti forti che fanno fluire il sangue, aumentano la pressione, danno tono muscolare e aiutano le componenti psicologiche».

«Sol Cooper, che è un maori, assieme al suo team Toa Haka, è impegnato a divulgare nel mondo le tradizioni e la cultura dei Maori, gli abitanti della Nuova Zelanda, insegnando l’Haka Ka Mate e altri aspetti della cultura aborigena. Vengono richiesti in tutta Europa per fare flash mob durante cerimonie di vario genere. Toa Haka lavora stabilmente con le maggiori compagnie inglesi, ma anche con aziende legate a Google e Yahoo che hanno proposto ai loro dipendenti una giornata di Haka per socializzare e creare spirito di gruppo. E’ così che è diventato famoso. Suo nonno era un guerriero che ha inventato una delle tante ake conosciute – spiega parlando dell’ospite speciale – L’Haka Maori è semplice da apprendere, è un’aka che viene proposta per celebrare e festeggiare avvenimenti delle persone (per esempio matrimoni, nascite, funerali, per salutare un amico parte). Viene insegnata anche nelle scuole».

«In primavera vi sarà un secondo appuntamento, che si svolgerà in due giorni – anticipa – la danza sarà all’aperto, verrà invitata tutta la cittadinanza a partecipare».