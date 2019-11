Si alza il sipario sul torneo giovanile Fit al Circolo Tennis Ospedaletti

Ospedaletti. E’ in corso di svolgimento sui campi del CITO, Circolo Tennis Ospedaletti, un torneo giovanile FIT di singolare maschile con la partecipazione di 45 “racchette” suddivise nei tabelloni under 10-12-14-16 dal giudice-arbitro Silvano Martella.

Nella foto di Raneri vediamo in campo due giocatori impegnati nel 1° turno del tabellone Under 14 ( 20 iscritti), da sinistra Andrea Lupi (TC Sanremo) ed Emiliano Librere (TC Ventimiglia). Le fasi avanzate del torneo sono previste (tempo permettendo) per il week-end 16-17 novembre.

Per informazioni sugli orari di gioco tel. (0184)688115. (e.r.)