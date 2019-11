Serie D, Sanremese-Ligorna: i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questa mattina la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara contro il Ligorna. Il match, valido per l’undicesima giornata di andata del campionato di serie D, si giocherà domani, 10 novembre, allo stadio “Comunale” di Sanremo, con inizio alle 15.

Assente giustificato il terzino Pici, impegnato con la sua Nazionale Albanese Under 19 per le Qualificazioni ai Campionati Europei. Alla seduta ha partecipato regolarmente Alessandro Manes: il difensore appare recuperato e domani sarà tra i convocati. Dopo la squalifica di un turno torna a disposizione anche Simone Bregliano; col Ligorna, dopo l’espulsione rimediata con il Ghivizzano, starà fuori invece Alex Gagliardini. Anche per lui il giudice sportivo mercoledì ha stabilito un turno di stop. Al termine della rifinitura, mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati:

portieri: Caruso (’99), Morelli (’99).

difensori: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Scarella (’01), Gerace (’00).

centrocampisti: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

attaccanti: Colombi, Scalzi, Vitiello, Lo Bosco, Calderone (’01), Pellicanò (’02).